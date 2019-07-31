الباوند مقابل الين يمهد لهبوط قوي- تحليل - 31-7-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا بشكل سلبي دون محاور القناة الهابطة المكسورة معززا بذلك فرص تشكيله لهجوم سلبي إضافي خلال الفترة القريبة والمتوسطة, سنعتمد بشكل عام على تشكيل مستوى 133.50 لمقاومة محورية ولننتظر تسجيله لأهداف سلبية جديدة بانجذابه نحو 131.20 وصولا نحو 130.00 خلال الفترة المتوسطة.
استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع يعزز توقعنا السلبي بتوفيره لعزم سلبي إضافي ليجبره ذلك على الاستمرار بتشكيل التداولات السلبية وتحقيق الأهداف المذكورة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.45 و 130.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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