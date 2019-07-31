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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتفاجأ بقوة المتوسط– تحليل - 31-7-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تقديم سعر البلاتين لضغوط إيجابية متكررة على مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 877.00 إلا أن مواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 يقلص من فرص الانتقال للمسار الصاعد, ما سبق وباستمرار ثبات المقاومة يدعونا للبدء بترجيح المحاولات السلبية ليستهدف بذلك مستوى 790.00 وصولا لمستوى 749.00 خلال الفترة القادمة.
أما اختراق السعر للمقاومة الحالية وتقديمه لإغلاق إيجابي, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد ليسهل ذلك محاولة تسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 925.00 وصولا لمستوى 1000.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 800.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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