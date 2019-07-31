شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستسلم للضغوط السلبية– تحليل -31-7-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس إغلاق سلبي جديد دون محور المتوسط المتحرك 55 ليؤكد بذلك تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط للفترة الحالية, ما لم يتجاوز السعر مستوى 2.7400 فإن ذلك يدعونا لانتظار ملامسته لدعم القناة الصاعدة والمتمركز حول مستوى 2.6200. كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 يعزز السيطرة السلبية الحالية بتقديمه لعزم سلبي إضافي وليزيد من فرص وصول السعر للهدف التصحيحي المنتظر سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.6200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

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