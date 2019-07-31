الاحتياطي الفدرالي الاميركي يخفض نسبة الفائدة بربع نقطة للمرة الاولى منذ 11 عاما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المصرف الاحتياطي الفدرالي الاميركي خفض الاحتياطي الفدرالي الاميركي الاربعاء نسبة فائدته الرئيسية للاقراض للمرة الاولى منذ 2008، ما عكس قلقه من آفاق الاقتصاد العالمي ومن نسبة تضخم متدنية. وتم خفض نسبة الفوائد بربع نقطة لتصبح بين 2 بالمئة و2,25 بالمئة، بحسب بيان للجنة النقدية للاحتياطي الاميركي.

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