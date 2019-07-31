السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الرياض قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 300 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 250 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس ، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً . ويهدف القرار إلى استمرار الحفاظ على الاستقرار النقدي .



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كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النقد العربي السعودي تُخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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