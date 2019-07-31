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السعودية تفرض ضريبة على التبغ وبعض المشروبات في 10 يونيو

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عدن - ياسمين التهامي - تعتزم السعودية فرض ضريبة انتقائية على التبغ وبعض المشروبات اعتبارا من العاشر من يونيو/حزيران في إطار سلسلة من الخطوات نحو تقليص عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. 

وقال مسؤولون إنهم يتوقعون جمع ما يتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات ريال (2.1 و 2.7 مليار دولار) سنويا من الضريبة الجديدة التي ستشمل فرض رسم نسبته 50% على المشروبات الغازية و100% على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة. 

وتخطط السعودية لفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في يناير/كانون الثاني المقبل. 

يذكر أن القواعد التنظيمية لفرض تلك الضرائب نشرت في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي وستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما. 

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