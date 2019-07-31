شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 41 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.4% عن الشهر الماضى.

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وتراجع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 397.9 مليار جنيه إلى 377.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو المنتهى، بنسبة انخفاض 5.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 240.8 مليار جنيه إلى 221.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 638.7 مليار جنيه إلى 599.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.2%.