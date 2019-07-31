شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: تسيير الأمور المالية لحين تعيين أعضاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن اتحاد الغرف التجارية أرسل خطاب بأن تقوم هيئة المكتب بالغرفة بتصريف الامور المالية الحتمية تسييرا للاعمال، ومن بينها مرتبات العاملين، دفع الفواتير العاجلة مثل الكهرباء والتليفونات وغيرها من الامور الحتمية.

وأضاف ناصر فى تصريح لليوم السابع أنه تم العمل بهذا القرار وذلك حتى يعلن وزير التجارة والصناعة أسماء أعضاء مجالس الادارة المعينين، مشيرا الى انه تم صرف مرتبات العاملين وتسديد التامينات وغيرها من الامور المالية المستعجلة .