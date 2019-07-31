شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 31- 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-7-2019.

إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 9 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، آسيك للتعدين-اسكوم، القاهرة للدواجن، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى،

العربية لاستصلاح الأراضى، بنك قناة السويس، العربية لمنتجات الألبان، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.124 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 151.3 مليون ورقة مالية بقيمة 625.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.3%، والعرب على 7.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.12%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 525 ألف جنيه، 89.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16309 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 89 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لمنتجات الألبان-آراب ديرى بسعر إغلاق 6.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 3.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%

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- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.343 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 4.26%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.682 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.12%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.656 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.89%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب مصر3 مصر بسعر إغلاق 0.252 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.71%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 8.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 3.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.61%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.55%

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.82%