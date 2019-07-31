شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 31-7-2019، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.



البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.124 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.8 مليار جنيهارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، وحيداً بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، لأول مرة هذا الأسبوع، مدفوعاً بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان وحديد عز، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 151.3 مليون ورقة مالية بقيمة 625.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.3%، والعرب على 7.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.12%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 15.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 525 ألف جنيه، 89.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16309 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1347 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 89 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة. الأولى للاستثمارقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية قدره 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية. الأولى للاستثمارقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية قدره 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية.

ووافقت اللجنة، على شطـب القيد النهائى لأسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 295.1 مليون جنيه موزع على 29.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بعد أن قامت الشركة بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم أمس الأول، والتى عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة.

وبلغت الكمية المنفذة 231 ألف سهم بسعر 61.69 جنيه بقيمة إجمالية 14.3 مليون جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 0.785%، وتمثل 37.98 % من نسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى يبلغ 737 مساهم.

وسيتم تداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر وذلك لمدة 3 أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.

Advertisements المصرية للمنتجعات السياحيةتباينت تعاملات مجالس إدارات الشركات بالبورصة المصرية، إذ اشترت مجالس إدارات المصرية للمنتجعات السياحية 3.4 مليون سهم، وبالم هيلز للتعمير 500 ألف سهم، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى 383 ألف سهم. المصرية للمنتجعات السياحيةتباينت تعاملات مجالس إدارات الشركات بالبورصة المصرية، إذ اشترت مجالس إدارات المصرية للمنتجعات السياحية 3.4 مليون سهم، وبالم هيلز للتعمير 500 ألف سهم، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى 383 ألف سهم.

واشترت مجموعة مرتبطة لذات الشركة 162 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة المصرية للدواجن 2500 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 400 ألف سهم.

أما إدارة البنك التجارى الدولى باع 2500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 28 ألف سهم.

المصرية للتكريرأعلنت شركتا أسمنت وهما السويس للأسمنت، العربية للأسمنت، عن تعاقدهما مع الشركة المصرية للتكرير لتوريد فحم بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنوياً للأولى، و300 ألف سنوياً للثانية، على أن يبدأ التوريد بداية الشهر الجارى. المصرية للتكريرأعلنت شركتا أسمنت وهما السويس للأسمنت، العربية للأسمنت، عن تعاقدهما مع الشركة المصرية للتكرير لتوريد فحم بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنوياً للأولى، و300 ألف سنوياً للثانية، على أن يبدأ التوريد بداية الشهر الجارى.

وقالت الشركتين، فى بيانات منفصلة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الفحم البترولى أو فحم الكوك هو عبارة عن بقايا صلبة غير متطايرة يتم الحصول عليها كمنتج نهائى فى تقطير البترول الخام، وأن نسبة نقاؤه تزيد من الطلب عليه لاستخدامه فى العمليات المعدنية وأقطاب الكربون.

مصر للألومنيومأعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم الإيرادات 12.2 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 11%، وبلغ صافى الخسارة بعد الضريبة من 559 مليون جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 353%. مصر للألومنيومأعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، وبلغ حجم الإيرادات 12.2 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة انخفاض 11%، وبلغ صافى الخسارة بعد الضريبة من 559 مليون جنيه إلى 2.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 353%.

وأرجعت شركة مصر للألومنيوم، فى بيان آخر منفصل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، انخفاض الربحية 353% إلى، أولا، ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة من يوليو لعام 2018 حتى 30 يونيو لعام 2019، ثانيا، انخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن خلال الفترة المماثلة، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار.





لجنة المؤشراتأقرت لجنة المؤشرات تعديلات مؤشرات السوق، على أن يبدأ العمل بها يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019، كما أقرت اللجنة تعديل منهجية مؤشرات البورصة المصرية بحيث يتم عرض موقف الشركات التى تم قبول إيداع عرض شراء عليها خلال فترة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، أو أعلن مقدم عرض الشراء عن عدم نيته فى الاستمرار فى القيد بجداول البورصة بعد تنفيذ عرض الشراء، أو الشركات التى صدر قرار من مجلس إدارتها بالموافقة على السير فى إجراءات الشطب، على لجنة المؤشرات لاتخاذ ما تراه مناسباً تجاه انضمام الشركات للمؤشر.

وتجرى إدارة البورصة مراجعتين دوريتين لمؤشرات البورصة كل عام، الأولى تتم فى شهر يناير ويتم العمل بها مطلع فبراير والمراجعة الثانية تتم خلال شهر يوليو ويتم العمل بها مطلع أغسطس.

وفى هذا السياق، شهد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 وكذلك مؤشر EGX 30 CAPPED "الذى يضم نفس شركات مؤشر EGX30 "، استبعاد 6 شركات من الشركات غير المؤهلة وفقا للمنهجية الحالية، مقابل انضمام 6 شركات جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 9 شركات، فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 18 شركة، انضمت 6 شركات منها إلى مؤشر EGX30، أما مؤشرEGX100 فقد شهد خروج 14 شركة مقابل انضمام 14 شركة جديدة للمؤشر.