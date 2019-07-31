الان تتابع بنك الكويت المركزي يُبقي سعر الخصم عند مستوى 3.0% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 9:20 م, 31 يوليو 2019 م التعليقات: 0 بعد قرار المركزي الأمريكي أعلن بنك الكويت المركزي إببقاء سعر الخصم دون تغيير عند 3.0 في المئة. جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الأمريكي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.

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