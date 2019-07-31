الان تتابع “المركزي الأمريكي” يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 9:16 م, 31 يوليو 2019 م التعليقات: 0 خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2008، مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة.

وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع في الأسواق المالية، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.

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