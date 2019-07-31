هيئة المقاولين تتعاون مع معهد الإدارة في مجال التدريب والاستشارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة السعودية للمقاولين مع معهد الإدارة العامة مذكرة تعاون في مجال التدريب والاستشارات، في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض. ومثل هيئة المقاولين في التوقيع رئيس قطاع الشؤون التنظيمية وخدمات القطاع المهندس أحمد العبودي، فيما مثل معهد الإدارة العامة الرئيس التنفيذي لمركز الأعمال في المعهد محمد القباني.

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وتهدف المذكرة إلى تنفيذ رغبة الهيئة السعودية للمقاولين في تطوير وتأهيل كفاءات وطنية للعمل في قطاع المقاولات بالمملكة من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية والاستشارات التخصصية وما يتعلق بهما، والتي يقدمها معهد الإدارة العامة بالرياض من خلال مركز الأعمال التابع له.

وأفاد مدير التسويق والاتصال ناصر الهاجري بأن الهيئة تعمل حاليا على تفعيل دور الأكاديمية (إحدى مبادرات الهيئة) تنفيذا لما ورد في تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين والمتضمن اختصاصها ببناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات وإدارة المشاريع والأمن والسلامة، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بما يتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الدولية وبما ينسجم مع محاور وأهداف رؤية المملكة 2030، وبناء على ذلك قامت الهيئة بتوقيع هذه الاتفاقية مع معهد الإدارة العامة. و»كلنا ثقة بأن هذه الشراكة سوف تكون ذات فائدة كبيرة للراغبين في العمل في القطاع وللمقاولين».

وتعد هذه الاتفاقية بداية الشراكة الفعلية مع الجهات التدريبية، حيث سوف يكون هناك عدد من الاتفاقيات مع شركات إقليمية ودولية بهدف تطوير وإعداد برامج تعليمية وتدريبية تتوافق مع احتياجات سوق المقاولات.