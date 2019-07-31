نادك تتجه للطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الوقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» اتفاقية لشراء الطاقة الشمسية مع شركة ENGIE العالمية المتخصصة بالطاقة، لتقليل استهلاك الوقود على نحو يزيد على 124 ألف برميل سنويا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ»نادك» المهندس عبدالعزيز البابطين أن الاتفاقية تهدف لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة في مشروع الشركة الواقع في حرض جنوب العاصمة الرياض، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية لكونها مبنية على أساس شراء الطاقة من الشركة المنتجة للطاقة PPA بحسب الاستهلاك الفعلي للطاقة المنتجة، وذلك بسعر تنافسي ثابت للكيلووات ساعة بتكلفة 9.4 هللات الذي يعد أحد أكثر الأسعار تنافسية لمشاريع القطاع الخاص.
وبين البابطين أن المشروع يتضمن تركيب 30 ميجاوات من الطاقة الشمسية وفق أعلى التقنيات العالمية التي تضمن التكامل بين نظام الطاقة الاعتيادية الحالي في المشروع ونظام الطاقة المتجددة بما يحقق للشركة تخفيف تكاليفها التشغيلية، وسيسهم في تخفيض استهلاك الشركة للوقود الأحفوري في مشروعها بحرض وتقليل الأثر البيئي الناتج عن حرق الوقود التقليدي والتوفير في مصاريف الإنتاج الكهربائي بالمشروع.
وأشار إلى أن المشروع يتوافق مع أهداف نادك بتحقيق الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة بما يسهم بتخفيض استهلاك الشركة من الوقود على نحو يزيد عن 124.000 برميل سنويا، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو يقدر بـ53 مليون كجم سنويا، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة الفاعلة ضمن مزيج الطاقة الحالية.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ»نادك» بأن البدء في إنشاء المشروع سيتم في 31 أكتوبر 2019، بحيث يكون البدء في التشغيل التجاري في 31 أكتوبر 2020 على أن تسبق ذلك فترة الإنتاج التجريبي التي ستستمر لمدة 60 يوما.
ويتضمن المشروع مسؤولية تطوير وتملك وإدارة وصيانة منشأة للطاقة الشمسية بنظام «بناء، تملك، تشغيل» لمدة 25 عاما، وسيتم ربطها بالشبكة الكهربائية المتوفرة حاليا، ومن المتوقع بدء التشغيل الكامل بحلول نهاية أكتوبر 2019. وتولت إنجي أيضا مسؤولية مراحل الهندسة وإدارة المشتريات والبناء، حيث تعاقدت مع مقاولين محليين لإتمام بناء المنشأة، كما ستقوم بإدارة العمليات والصيانة عند اكتمالها.
مشروع للطاقة الشمسية:
- الموقع حرض جنوب الرياض
- بدء الإنشاء 31 أكتوبر 2019
- التشغيل التجاري 31 أكتوبر 2020
- فترة الإنتاج التجريبي 60 يوما
- سعر الكيلووات ساعة 9.4 هللات
- يتضمن تركيب 30 ميجاوات من الطاقة الشمسية
- تخفيض استهلاك الوقود 124000 برميل سنويا
- تقليل الانبعاثات الكربونية 53 مليون كجم سنويا
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