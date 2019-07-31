العامودي: تكليف سار بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية يسهم في تطوير الخدمات اللوجستية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور نبيل العامودي أن قرار مجلس الوزراء بتكليف شركة «سار» لتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030، سيسهم في تحقيق أهداف البرنامج وفي تطوير وتحفيز الخدمات اللوجستية.

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من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «سار» الدكتور بشار المالك أن «سار» ستتولى مسؤولية تنفيذ عدد من المبادرات ضمن البرنامج، تشمل على سبيل المثال مبادرة «ربط مراكز الأنشطة الاقتصادية بالمملكة بكفاءة وفعالية عن طريق تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للسكك الحديدية ورفع الطاقة الاستيعابية»، ومبادرة «زيادة عائدات الأصول من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين الكفاءة لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي» وغيرها من المبادرات المهمة الأخرى.

يذكر أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية سيسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصــة لوجستية عالمية، بما يولد فرص عمل وافرة للسعوديين، ويعزز الميـزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.

ويركـز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة: الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية، وعدد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصاديـة الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.