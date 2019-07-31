شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام تعاملات آخر جلسات شهر يوليو.. ودبى تواصل الصعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات يوليو، إذ واصلت بورصتى البحرين ودبى ارتفاعهما للجلسة الخامسة على التوالى للأولى، والثالثة للشركة الثانية، فيما تراجعت الأسهم السعودية هامشياً، وواصلت بورصة قطر تراجعها وسط انخفاض 5 قطاعات.

الأسهم السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% خاسراً 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8732.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحاً 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3808.08 نقطة. الأسهم السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% خاسراً 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8732.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحاً 5.36 نقطة ليغلق عند مستوى 3808.08 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 91.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 105 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.80%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناديق

وجاء سهم "عطاء" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم اليمامة للحديد بنسبة 5.56%، ثم الواحة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "الوطنية للتعليم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.90% ثم المواساة بنسبة 2.78%، ثم أسمنت الشرقية بنسبة 2.67%.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8% خاسرة 84.29 نقطة، لتغلق عند مستوى 10505 نقطة. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8% خاسرة 84.29 نقطة، لتغلق عند مستوى 10505 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 77.1 مليون سهم بقيمة 246.7 مليون ريال قطرى عبر 6126 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 31 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 1.55%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6116.66 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 9.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6744.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% خاسراً 8.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4881.61 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 247.5 مليون سهم بقيمة 40.3 مليون دينار كويتى عبر 8657 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاعى الاتصالات والعقار بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 27%، أعقبه المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 13.70%، ثم إعادة التأمين الكويتية بنسبة 9.72%، فيما تصدر سهم "مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.83% ثم منازل القابضة بنسبة 5.69%، ثم شركة أعيان العقارية بنسبة 3.34%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 1.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1547.68 نقطة. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% رابحاً 1.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1547.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، 3.22 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.15 مليون دينار، عبر تنفيذ 100 صفقة.

وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.21%، كما ارتفع قطاع الصناعة مدفوعاً بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.



بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحاً 6.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2918.38 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحاً 6.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2918.38 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 209.5 مليون سهم محققة ما قيمته 321.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3796 صفقة لـ34 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.12%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم اكتتاب القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.85%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 2.84%.