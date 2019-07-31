شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد توافق على شطب قيد أسهم العروبة للتجارة من البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، شطب قيد أسهم شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، من جداول قيد الأوراق المالية المصرية، تنفيذاً لأحكام المادة 53 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بمضى شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد.

وألزمت اللجنة، شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات بشراء الأسهم حرة التداول خلال هذا الشهر بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية مع استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة.

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وحددت اللجنة، حذف أسهم الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية فى جميع الأحوال بعد مضى شهر من تاريخ اخطار الشركة مع عدم الاخلال بحق مالكى الأسهم حرة التداول باللجوء للقضاء فى حالة عدم التزام الشركة بالشراء لإلزامها بشراء أسهمهم، ويتم تداولها بسوق الصفقات بعد مضى شهر من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد تنفيذا لقرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019 .