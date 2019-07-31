شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 8.5 مليون برميل إلى 436.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.1 مليون برميل.



وهبطت أيضا مخزونات البنزين بحوالي 1.8 مليون برميل إلى 230.7 مليون برميل، في حين تراجع مخزون المقطرات بنحو 900 ألف برميل إلى 135.9 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد اعلن أمس في بيانات أولية انخفاض مخزون النفط في البلاد بحوالي 6.024 مليون برميل.