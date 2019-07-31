شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع تحول انظار الاسواق العالمية نحو قرار الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.



وسوف يعلن البنك المركزي الامريكي عن قراره بشأن معدل الفائدة مع توقعات بخفضه إلى 2.25% من 2.50% بما يعادل ربع نقطة.



وستتجه الانظار بعد ذلك نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول للحديث عن مستجدات الاقتصاد الامريكي والتطورات على الساحة العالمية.

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واظهرت بيانات حكومية ان القطاع الخاص الامريكي اضاف 156 الف وظيفة في شهر يوليو/تموز الجاري.



يأتي ذلك تمهيدا لصدور تقرير الوظائف الشهري الهام يوم الجمعة المقبلة، وهي بيانات سوف تحدد مدى استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة من عدمه.



وعلى صعيد التعاملات، تراجع "داو جونز" باقل من 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 27177 نقطة، كما انخفض "إس ند بي" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاث نقاط) إلى 3010 نقاط، في حين ارتفع "ناسداك" بست نقاط إلى 8279 نقطة.