شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصلب تتراجع رغم زيادة الصين لجهود كبح الإنتاج غير المرغوب فيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحاول الصين زيادة الجهود الحكومية من أجل كبح جماح إنتاج الصلب غير المرغوب فيه خاصة وسطلمخطط حيث خفضت ما يقرب من 150 مليون طن متري من الحديد الخام.



وتسعى السلطات الصينية للحصول على مقترحات من صناعة الصلب لمراجعة خططها الإنتاجية والتعرف على مشروعاتها المستقبلية لوقف الإنتاج المفرط وفي نفس الوقت تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن أنشطتها.



وفي النصف الأول من العام الجاري، أنتجت الصين 492 مليون طن متري من الصلب الخام و587 مليون طن متري من منتجات الصلب بزيادة نسبتها 9.9% و11.4% على الترتيب من نفس الفترة قبل عام.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار الصلب في البورصة الأمريكية بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1088.1 دولار للطن، وسجلت أعلى سعر عند 1097.9 دولار وأقل سعر عند 1087.4 دولار.