شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.30$، بعدما سجل أعلى مستوي 58.63$ الأعلى منذ 16 تموز/يوليو ،وأدنى مستوي 57.98$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ حزيران/يونيو الماضي.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 442.6 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة قوية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بنحو 700ألف برميل يوميا ،بأكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 ،بسبب توقف الإنتاج فى خليج المكسيك لتفادي الإعصار "باري" ،وبلغ إجمالي الإنتاج 11.3 مليون برميل يوميا ، والمتوقع ارتفاع مستويات الإنتاج مجددا أعلى مستويات 12 مليون برميل.