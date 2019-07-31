شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قرب أعلى مستوى فى شهرين قبيل قرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء قرب أعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات العالمية ، بدعم بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص الأمريكي خلال تموز/يوليو ، يأتي هذا الارتفاع قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماع السياسة النقدية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 98.13 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.03 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.01 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 98.21 نقطة.

أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف جديدة بنحو 156 ألف فى تموز/يوليو ،بأفضل من توقعات الخبراء وظائف بنحو 150 ألف ،وعدلت وظائف حزيران/يونيو بالزيادة إلى 112 ألف من 102 ألف.

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عززت تلك البيانات من مؤشرات متانة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،فى علامة جديدة تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يؤدي بأفضل من المنتظر ، على الرغم من تزايد المخاطر العالمية والمحلية.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماع مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ،وسط الاحتمالات كاملة لخفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25%.

والخفض الأول فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 ،يعد خطوة وقائية بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي ، وما ينتظره المستثمرين حاليا أدلة قوية حول احتمالات استمرار الاحتياطي الاتحادي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء خفض أخر فى معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.