شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص الأمريكي بأفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص لشهر تموز/يوليو بمقدار 156 ألف وظيفة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 150 ألف وظيفة ،وسجلت وظائف حزيران/يونيو 112 ألف بعد التعديل من 102 ألف ، هذا البيان إيجابي للدولار الأمريكي.

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