شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات قبل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ، لكنها على وشك تحقيق أكبر مكسب شهري فى عامين ونصف بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.7% حتى الساعة 11:56 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.43$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.55$،وسجلت الأعلى عند 16.56$ ،والأدنى عند 16.41$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، مقتربا من أعلى مستوى فى شهرين عند 98.21 نقطة ،عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي هذا الصعود فى مستويات العملة الخضراء قبل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ،من ضمن تلك النتائج المتوقعة الإعلان عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% ، فى أول خفض فى تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتشير بعض التكهنات إلى أن أول خفض فى تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، يعد بمثابة خطوة استثنائية لتخفيف السياسة النقدية الأمريكية ،حيث من الصعب استمرار المركزي الأمريكي فى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى هذا العام ،حيث لا يزال الاقتصاد الأكبر فى العالم يؤدي بأفضل من المنتظر ،على الرغم من تزايد المخاطر العالمية.

وعلى مدار تموز/يوليو ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 7.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي ،وبأكبر مكسب شهري منذ كانون الثاني/يناير 2017 ، بفضل طلب التجزئة القوي، خاصة بعد انتباه المستثمرين لكون الفضة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى فى ست سنوات.