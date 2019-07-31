شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر للأسهم الأوروبية فى انتظار قرار الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بجلسة يوم الأربعاء مع سيطرت الحذر على معظم التعاملات بالأسواق المالية ، فى انتظار نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ، والذي من المتوقع أن يشهد أول خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال العشر سنوات الأخيرة ، فى خطوة تأتي فى المقام الأول لحماية الاقتصاد الأكبر فى العالم من المخاطر المتزايدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأقل من 0.1% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.5% ، بعدما صعد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مجددا حرب تصريحات التجارة مع الصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا هامشيا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى انتظار قرار الفائدة الأمريكية ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى مناطق متباينة.

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ، فى خطوة وقائية لحماية الاقتصاد الأمريكي من المخاطر المتزايدة.

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ويبحث المستثمرين من خلال بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" محافظ البنك عن أي مؤشرات على مدى التخفيف الذي قد يقبل عليه المركزي الأمريكي هذا العام لدعم الاقتصاد.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بحوالي 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 3,027.98 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.6% ،قبل زيارة رئيس الوزراء البريطانية "بوريس جونسون" إلى ايرلندا الشمالية ،سعيا لحل أزمة الحدود الايرلندية التي تعوق التوصل لاتفاق نهائي يخص انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.