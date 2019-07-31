شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى فى عشر سنوات.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,430.95 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,430.92 $،وسجلت أعلى مستوي 1,432.84 $ ، وأدنى مستوي 1,427.68 $.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع نشاط ملحوظ لمستويات الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى وقت لاحق اليوم اجتماع مناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ،وسط الاحتمالات كاملة لخفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25%.

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والخفض الأول فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 ،يعد خطوة وقائية بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، ويتحدث "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.

وما ينتظره المستثمرين فى الوقت الحالي أدلة قوية حول احتمالات استمرار المركزي الأمريكي فى تخفيف السياسة النقدية وإجراء خفض أخر فى معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام.

وحققت أسعار الذهب على مدار تموز/يوليو ارتفاعا بنسبة 1.6% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي ، بفضل الطلب الاستثماري القوي على المعدن النفيس ،خاصة بعد تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 824.89 طن متري.