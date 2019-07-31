شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعدما أظهرت بيانات أولية فى الولايات المتحدة انخفاض مخزونات الخام التجارية للأسبوع السابع على التوالي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية ،والتي تصدر فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 09:45بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.30$، بعدما سجل أعلى مستوي 58.55$ الأعلى منذ 16 تموز/يوليو ،وأدنى مستوي 57.98$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 65.10$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.86$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 65.32$ الأعلى فى أسبوعين ،وأدنى مستوي 64.64$.

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حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.2% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 1.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ حزيران/يونيو الماضي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 442.6 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة قوية على تحسن الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل.