شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد خسارة شهرية بفعل مخاوف التدقيق التنظيمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقها صوب مستويات 10,000$ ، مع تحسن نسبي فى مستويات الطلب الاستثماري ، لكن أكبر عملة رقمية فى العالم بصدد تكبد خسارة شهرية هي الأول منذ كانون الثاني/يناير ، بفعل تجدد مخاوف زيادة التدقيق التنظيمي على صناعة التشفير فى الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 236$ بما يعادل نسبة 2.5% إلى 9,828$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,592$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 9,574$.

حققت أسعار العملة الرائدة فى سوق التشفير "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 9,111$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 4 مليار$ إلى إجمالي 270 مليار$ ، مع استمرار انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

التحسن الحالي فى أسعار البتكوين ،والذي قد يدفع بالتعاملات مرة أخرى إلى أعلى مستويات 10,000$ ،يأتي فى ظل عمليات تغطية مراكز بيع ، بجانب تحسن نسبي فى مستويات الطلب الاستثماري استغلالا للأسعار المنخفضة.

على المدى القصير سيطرت على تعاملات البتكوين موجة هبوط واضحة وعمليات بيع ، بسبب الأجواء السلبية التي سيطرت على السوق ، خاصة بعد الهجوم المتوالي من قبل المنظمون والسياسيون فى معظم أنحاء العالم على عملة فيسبوك "ليبرا".

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لكن تظل توقعات حركة البتكوين على المدى الطويل متفائلة للغاية ، بفضل تحسن الأساسيات فى السوق ،ودخول عديد المؤسسات الكبرى إلى الاستثمار فى صناعة التشفير.

وتشير بعض التوقعات إلى أن النصف الأول من عام 2020 سيكون معززا بمستويات الثقة فى الصناعة ،وستدفع سعر البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.

وتوقع المحلل البارز " جو كيرنين" ارتفاع البتكوين إلى مستويات 55 ألف دولار بحلول أيار/مايو 2020 ،وهو ما يزيد بحوالي 450% من المستويات الحالية.

من ناحية أخرى ،حذر عملاق التواصل الاجتماع فيسبوك من أن مشروع العملة الرقمية " ليبرا" قد لا يرى النور ،وذلك فى ظل المعارضة القوية من قبل المنظمين وصانعي السياسات فى معظم أنحاء العالم.

وعلى مدار تعاملات تموز/يوليو التي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ،فقد البتكوين حتى الآن نسبة 9.5% ، بصدد تكبد أول خسارة شهرية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار أواخر الشهر السابق أعلى مستوى فى عام ونصف عند 13,880$ ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف زيادة التدقيق التنظيمي على الأصول الرقمية فى الولايات المتحدة ومعظم أنحاء العالم.

تجددت تلك المخاوف بعد الهجوم الشرس الذي شنه كلا من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" على صناعة التشفير وعلى عملات البتكوين و ليبرا.