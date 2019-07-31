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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا عند أدنى مستوى منذ فبراير 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تموز/يوليو مرتفعة بنسبة 1.1% ،والتي تعد أدنى قراءة منذ شباط/فبراير 2018 ،أفضل قليلا من تقديرات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.0% ، أقل من القراءة السابقة ارتفاع 1.2%.
وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9%، أقل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ،أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.1%.
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