شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع هامشيا قبيل بيانات النمو والتضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو هامشيا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات هامة من أوروبا ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وعن مستويات التضخم خلال تموز/يوليو ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول احتمالات اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية جديدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر القادم.

تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى 1.1147$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1155$،وسجل الأعلى عند 1.1162$.

حقق اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عامين عند 1.1102$.

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فقد اليورو نسبة 0.8% مقابل الدولار على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب ارتفاع احتمالات قيام المركزي الأوروبي اتخاذ إجراءات تخص تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماع أيلول/سبتمبر.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من أوروبا ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وعن مستويات التضخم خلال تموز/يوليو ، ضعف تلك البيانات سوف تعزز تلك الاحتمالات ،وتضغط على سعر صرف اليورو مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع نمو بمعدل 0.2% خلال الربع الثاني /2019 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نموا بمعدل 0.4% خلال الربع الأول ،وبالقراءة السنوية المتوقع نمو بمعدل 1.0% من نمو بمعدل 1.2% الربع السابق.

وتصدر بنفس التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز/يوليو المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 1.2% فى حزيران/يونيو ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 1.1% الشهر السابق.