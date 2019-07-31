شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني والأنظار على الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 10 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 108.53 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.61، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.50، بينما حقق الأعلى له عند 108.65.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 8.7% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.2%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاضاً إلى 37.8 مقابل 38.7 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 38.5.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار بنك اليابان البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وسط المحافظة على برنامج شراء الأصول دون تغيير والتوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، ومع خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم والنمو، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان وقبل المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي نوه لاستعداده للتوسع في التحفيز إذا اقتدت الحاجة لذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 150 ألف وظيفة مضافة مقابل 102 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الأول، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 51.7 مقابل انكماش عن ما قيمته 51.7 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن بيان السياسة النقدية لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 30-31 تموز/يوليو وقرار اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة وسط التوقعات بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، ويأتي ذلك قبل نصف ساعة من فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.