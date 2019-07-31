شكرا لقرائتكم خبر عن اللايتكوين تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوعين، بينما لا تزال بصدد أول خسائر شهرية لها سبعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الاثنان بالمائة أو بقرابة من 2$ اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 17 من تموز/يوليو، حينما اختبرت 11 من أيار/مايو الماضي وارتدت آنذاك أعلى حاجز 100$ ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها موسعة الأخيرة في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من 2018 عند 146$ وتضاعف قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام.

وفي تمام الساعة 05:59 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.16% إلى مستويات 92.31$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 90.28$، والتي تعد أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم، بينما حققت الأعلى لها عند 93.01$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية حالياً لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.80$ مليار.

هذا وتتحقق اللايتكوين حالياً مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% ضمن عمليات تصحيحية محدودة عقب تكبدها الأسبوع الماضي خسائر بقرابة 10% مستكملة مسيرات خسائرها الأسبوعية التي توقفت في الأسبوع الذي سبق الأسبوع الماضي لأول مرة في خمسة أسابيع مع ارتفاعها في ذلك الأسبوع بما يفوق 11% بعد أن نجحت آنذاك في أن تمحي الخسائر التي تكبدتها في مطلعه مع تراجعات الأصول الرقمية من جراء التحذيرات والانتقادات.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيره محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بالإضافة إلى وزراء مالية دول مجموعة السبع قد حذروا خلال الآونة الأخيرة من العملات الرقمية بشكل عام والعملة الرقمية المشفرة التي يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاقها في وقت لاحق من العام المقبل بشكل خاص والتي يطلع عليها "ليبرا".

وفي نفس السياق، لا تزال اللايتكوين تعكس حالياً تكبدها لخسائر شهرية تفوق 24% وتعد بصدد أول خسائر شهرية لها في سبعة أشهر ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تضاعف قيمته السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول من هذا العام، مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأصول الرقمية في أعقاب الخسائر الموسعة التي لحقت بتلك الأصول العام الماضي.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق لتابعيات خفض حافز التعدين على اللايتكوين بنحو النصف من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين بحلول السادس من آب/أغسطس المقبل، وسط التوقعات بأن خفض الحفز قد يجعل الذين يقومون بتعدين العملة الرقمية لا يجدون الأمر مربحاً كما كان وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما قد يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، بينما يعكس ذلك أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.