شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالث في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 15 من حزيران/يونيو من عام 2018 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.36% لتتداول حالياً عند 16.53$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.59$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.56$ للأونصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.01% إلى 98.05 مقارنة بالافتتاحية عند 98.04.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.7 مقابل 49.4 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.6، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.7 مقابل 54.2 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 54.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 150 ألف وظيفة مضافة مقابل 102 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الأول، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 51.7 مقابل انكماش عن ما قيمته 51.7 في حزيران/يونيو.

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وصولاً إلى الكشف عن بيان السياسة النقدية لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 30-31 تموز/يوليو وقرار اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة وسط التوقعات بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، ويأتي ذلك قبل نصف ساعة من فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بالأمس مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تحرك بشكل مبكر ومتسرع وأنه يود أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد السياسة النقدية وأن يرى خفض موسع في الفائدة على الأموال الفيدرالية، موضحاً أنه خابت آماله في الاحتياطي الفيدرالي ومضيفاً أنه ليس واثقاً حيال تقبل مقترحات الصين خلال المحادثات التجارية الجارية.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين للمفاوضات التجارية القائمة حالياً بين الولايات المتحدة والصين في شنغهاي والتي بدأت بالأمس مع زيارة وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر للصين وتنقضي اليوم، والتي عكست استأنف المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم بعد أن توقفت في أيار/مايو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق من الشهر المقبل توجه وفد تجاري صيني بدوره إلى واشنطن.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الأمس من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر عن كون نهج الصين في المحادثات التجارية كان الأسوأ منذ 27 عاماً، موضحاً أنه كان من المفترض أن تقوم بكين بشراء منتجات زراعية أمريكية، إلا أنها لم تلتزم بذلك الأمر وأنه لا يوحد دلائل على قيامهم بذلك كما يدعون، ومضيفاً أن المفاوضين الصينيين مستمرون في تغيير الاتفاقات لصالحهم مع نهاية كل نقاش.

كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب لكون الوفد التجاري الأمريكي الذي يستأنف المفاوضات التجارية مع الجانب الصيني يعد حالياً في شنغهاي من أجل المحادثات التجارية بين الطرفين، وأنه في حالة عدم التزام بكين بالاتفاقات والمناقشات التي تدور بين الطرفين واستمرار بكين في محاولاتها للتأثير بشكل سلبي على اقتصاد الولايات المتحد، فأن ذلك الأمر يشير إلى أنه لن يتم التوصل لاتفاق مع الصين على الإطلاق.