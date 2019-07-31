شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطن.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1157 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1155، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1148، بينما حقق الأدنى له عند 1.1159.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 0.6% في أيار/مايو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 4.0%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح انكماش 0.3% مقابل نمو 0.2% في حزيران/يونيو.

وصولاً للكشف عن بيانات النمو لرابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% قي الربع الأول، وذلك قبل صدور قراءة التغير في البطالة عن ألمانيا والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع ألفان مقابل تراجع بواقع ألف في حزيران/يونيو، وصدور قراءة معدلات البطالة لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 10.0% مقابل 9.9% في أيار/مايو.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلي 1.0% مقابل 1.2% في حزيران/يونيو، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.1%، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية للمؤشر ذاته لإيطالياً والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.1% خلال تموز/يوليو.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات النمو لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% قي الربع الأول، وذلك مع صدور قراءة معدلات البطالة للمنطقة ككل والتي قد توضح استقراراً عند 7.5%، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا والتي قد تظهر انكماش 0.1% مقابل نمو 0.1% في الربع الأول.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 150 ألف وظيفة مضافة مقابل 102 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الأول، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 51.7 مقابل انكماش عن ما قيمته 51.7 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن بيان السياسة النقدية لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 30-31 تموز/يوليو وقرار اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة وسط التوقعات بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، ويأتي ذلك قبل نصف ساعة من فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.