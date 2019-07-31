شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط لأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس عجز المخزونات للأسبوع السابع على التوالي.

وفي تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.21% لتتداول عند مستويات 58.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.34$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.48% لتتداول عند 65.26$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 64.95$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 98.05 مقارنة بالافتتاحية عند 98.04.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص انكماش القطاع الصناعي إلى ما قيمته 49.7 مقابل 49.4 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 49.6، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 53.7 مقابل 54.2 في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات عند 54.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 150 ألف وظيفة مضافة مقابل 102 ألف وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.7% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الأول، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 51.7 مقابل انكماش عن ما قيمته 51.7 في حزيران/يونيو.

وصولاً إلى الكشف عن بيان السياسة النقدية لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 30-31 تموز/يوليو وقرار اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة وسط التوقعات بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، ويأتي ذلك قبل نصف ساعة من فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

بخلاف ذلك، تتوجه الأنظار حالياً للمفاوضات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين في شنغهاي والتي بدأت بالأمس مع زيارة وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر للصين وتنقضي اليوم، والتي عكست استأنف المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم بعد أن توقفت في أيار/مايو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق من الشهر المقبل توجه وفد تجاري صيني بدوره إلى واشنطن.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 776 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من هذا الشهر، ونود الإشارة لكون إنتاج أمريكا تخطي في وقت سابق من العام الماضي إنتاج كل من إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج عالمياً للنفط الخام.