انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.1% خلال يوليو الجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي في أنحاء منطقة اليورو تراجع إلى 1.1% في تموز/يوليو الجاري. وقد تراجع معدل التضخم السنوي بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر حزيران/يونيو الماضي. وانخفضت أسعار الأغذية والكحوليات والتبغ بنسبة 2%، مقارنة بانخفاضها بنسبة 1.6% في حزيران/يونيو الماضي. وكان البنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2018 قد أوقف خطة التحفيز الطارئة التي دشنها عام 2015 من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتضخم في أعقاب الأزمة المالية بأوروبا.

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