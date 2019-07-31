شكرا لقرائتكم خبر عن التايمز: زيادة الإنتاج تحافظ على أرباح BP بالربع الثانى عند 1.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن زيادة الإنتاج ساعدت شركة "بريتش بتروليوم"، "BP"، على الحفاظ على أرباحها فى الربع الثانى عند 1.8 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وارتفعت الأسهم فى مؤشر فاينانشال تايمز 100 للنفط بنسبة 3 % بعد أن فاقت نتائجها توقعات المحللين للربع العاشر على التوالي.

وكشفت BP أيضًا أنها لم تأخذ أيًا من ناقلاتها عبر مضيق هرمز منذ أن حاولت إيران تعطيل مرور سفينة فى 10 يوليو. وهى تستخدم ناقلات مستأجرة لنقل النفط عبر الممر المائي.

Advertisements

وقال برايان جيلفارى، المدير المالى، أن 33 ناقلة تابعة لشركة بريتيش بتروليوم تحمل جميعها اسمًا بريطانيًا وأنها "اتخذت الاختيار، بالنظر إلى حجم مشكلات الناقلات والجو المشحون للغاية الذى نراه فى تلك المنطقة فى الوقت الحالى، لن نكون نقل أى من ناقلاتنا عبر مضيق هرمز... حتى تستقر الأمور".

ويقع مقر شركة BP فى لندن وتوظف حوالى 70 ألف شخص، بشكل أساسى فى إنتاج ومعالجة وبيع النفط والغاز. فى الربع الثانى من هذا العام، بلغ متوسط سعر خام برنت، وهو مؤشر النفط العالمى، 69 دولارًا للبرميل، منخفضًا من 74 دولارًا للبرميل فى العام السابق.

تحملت الشركة حوالى مليار دولار من التكاليف لمرة واحدة، فى المقام الأول رسوم انخفاض القيمة على مبيعات الأصول فى مصر، حيث باعت الحقول إلى دراجون أويل، والولايات المتحدة، حيث تقوم ببيع حصص فى أوكلاهوما. وبغض النظر عن ذلك، قالت شركة بريتيش بتروليوم أن الأرباح "الأساسية" على أساس معيار الصناعة كانت 2.8 مليار دولار، كما لم يتغير إلى حد كبير عن العام السابق. وذلك مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 2.5 مليار دولار.