شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات رومانية بقطاع تكنولوجيا المعلومات تزور مصر سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الرومانى، برئاسة الدكتور أحمد السكرى، نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الرومانية بوخاريست.

وقال "السكرى"، إن الرئيس السيسى عرض خلال لقائه بنظيره الرومانى فرص الاستثمار فى مصر فى كافة المجالات ودعا الحكومة الرومانية والقطاع الخاص للدخول إلى السوق المصرية.

وأضاف "السكرى"، خلال اجتماع الجانب المصرى بالمجلس أمس، أن لقاءات الرئيس تناولت دعوة الجانب الرومانى لإنشاء منطقة رومانية فى هيئة قناة السويس والدخول فى مشروعات عديدة سواء بالشراكة مع الجانبان، أو إنشاء فروع للشركات الرومانية فى السوق المصرية خاصة العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والتبادل السياحى، موضحاً أن رومانيا من الدول المتقدمة فى مجالات IT، مما يساهم فى خلق قيمة مضافة للشركات المصرية الناشئة فى هذا المجال بما يؤهلها لتصدير التكنولوجيا لمختلف دول العالم.

وفى المجال السياحى، أكد "السكرى"، أن الرئيس السيسى طالب بزيادة عدد الوفود السياحية الرومانية لمصر، لافتا إلى أن الدعاية السياحية وبرامج الترويج السياحى تشكل 90% من الجذب السياحى وهو ما يجب الاهتمام به لتنشيط السياحة لمصر.

وأشار إلى أن عودة الطيران الشارتر الرومانية لشرم الشيخ بواقع 3 رحلات أسبوعيا يشجع على عودة السياحة الرومانية، فضلا عن أن الجانب الرومانى طالب بزيادة عدد الرحلات لمصر وهو مؤشر يعكس رغبتهم فى التعاون السياحى.

وكشف أن الجانب المصرى بمجلس الأعمال يسعى حالياً مع وزارة الطيران المدنى لتخصيص يوما فى الأسبوع للسماح بهبوط رحلات الطيران الرومانية ذهاباً وعودة لمطار القاهرة، وهو القرار الذى سيساعد مجلس الأعمال فى جذب 30 رحلة طيران رومانية.

وأضاف أن المجلس يستهدف زيادة استثمارات الشركات الرومانية العاملة فى مجال الغاز والبترول فى مصر وتعزيز التعاون الثنائى فى هذا المجال، خاصة وأن رومانيا رابع احتياطى فى العالم ومتقدمة تكنولوجيا فى مجالات الغاز والبترول، بالإضافة إلى تواجدها القوى فى دول الخليج مثل السعودية والكويت بجانب

كازخستان وفى مختلف مناطق الاستكشاف.

من جانبه قال المهندس حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن الزيارة الأخيرة للرئيس السيسى لرومانيا نقطة فاصلة فى تاريخ العلاقات بين البلدين، خاصة وأنها أول زيارة لرئيس مصرى لرومانيا منذ 15 عاماً.

وأضاف "الشافعى" أن اختيار الرئيس لزيارة رومانيا تؤكد على أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار المباشر المشترك، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بلغ 900 مليون دولار العام الماضى.

وأكد أن مجلس الأعمال المشترك نجح بشكل كبير فى زيادة حجم التجارة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتجاوزت فى بعض السنوات أكثر من مليار دولار مقارنة 130 مليون دولار قبل انشاء المجلس، مؤكداً على أهمية التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة ونقل التجربة الرومانية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمصر خاصة وان القطاع يساهم فى 70% من الدخل القومى فى رومانيا .

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وقالت الدكتورة أمنية فهمى نائب رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك، إن هناك فرص واعدة للتعاون السياسى بين مصر ورمانيا فى ظل عودة طيران الشارتر لمصر مرة أخرى منذ انقطاع دام 7 سنوات.



أمنية فهمى وأحمد السكرى وحسن الشافعى

وأكدت "أمنية فهمى" على ضرورة إعداد برامج للترويج السياحى والتسويق لمصر فى رومانيا والدول المحيطة بها لتعريف السائحيين الرومان بعودة جداول

الطيران المصرى من خلال التعاون بين الوزارات فى البلدين.

وأشارت، إلى أن المنتجات المصرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحظى باهتمام واقبال كبير من الجانب الرومانى إلا أن بعض المنتجات تكلفة إنتاجها عالية جداً ولا تتناسب مع أسعار الدول المنافسة لمصر فى السوق الرومانية وهو ما يتطلب دعم أكبر من الحكومة لمنتجات المشاريع والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه أكد محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية نظمت أكثر من زيارة لرومانيا لبحث التعاون السياحى بين البلدين، مضيفاً أن الزيارة كشفت عن الترويج السياحى لمصر فى السوق الرومانية ليس له تواجد على أرض الواقع بسبب ضعف برامج التسويق السياحى.

وأضاف "يوسف"، أن الجمعية ستنظم لقاءات بين الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك مع رؤساء لجنتى السياحة وتكنولوجيا المعلومات بالجميعة لبحث آليات جديدة للتعاون فى تلك المجالات وإصدار توصيات للعمل بالتنسيق مع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة السياحة.



اجتماع مجلس الأعمال المصرى الرومانى

واقترح "يوسف" دعوة مجموعة من الإعلاميين السياحيين الرومانيين إلى مصر كأحد أدوات الترويج السياحى لمصر على أن تتحمل شركات السياحة المصرية تكاليف الإقامة وإعداد جلسة توجيهية (Orientation) لأهم المعالم السياحية فى مصر.

من جانبه قال شريف الشافعى مسئول علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، إن القطاع الخاص الرومانى يتطلع للتعاون الاستثمارى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات من خلال الدخول فى شراكات مع مستثمرين مصريين، مضيفاً أن وفد رومانى يضم 7 شركات تعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات من

المقرر أن يزور مصر فى منتصف شهر سبتمبر المقبل لبحث التعاون مع هيئة العربية للتصنيع.

وأكد محمود أمين مسئول العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا بجهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، أن الجهاز يعمل على الترويج لفرص الاستثمار والتجارة مع رومانيا من الداخل من خلال المعارض ومجالس الأعمال خاصة وانه لا يوجد تمثيل تجارى لمصر فى رومانيا منذ 3 شهور.

وأضاف "أمين"، أنه سيتم عقد معرض متخصص فى مصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات فى شهر ديسمبر المقبل، ويمثل فرصة كبيرة لدعوة الشركات الرومانية المتخصصة فى هذا القطاع لبحث فرص الاستثمار وعقد شراكات قوية مع القطاع الخاص المصرى.