اختيار محمد متولي رئيسًا تنفيذيًا لشركة إن آي كابيتال القابضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخطيط: توجد مساندة فاعلة من القطاع المصرفي فيما تشهده مصر اليوم من تقدم ملحوظ لثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي أعلن مجلس إدارة شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي- عن اختيار محمد كمال متولي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة.

وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على المساهمة الكبيرة للمؤسسات المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى ما تشهده مصر اليوم من تقدم ملحوظ لثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال المساندة الفاعلة من قطاع مهم يتمثل في القطاع المصرفي.

وصرح محمد متولى عقب إعلانه رئيسًا تنفيذيًا للشركة أن هذه المرحلة تعد الأهم في نشاط الطروحات والاستحواذات في السوق المصري الذي يشهد طفره مدعومة بالبوادر الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، متوقعًا أن تتبوأ شركة إن آي كابيتال المكانة اللائقة بها في هذا السوق الواعد خلال المرحله القادمة.

ومن جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة شركة إن آي كابيتال القابضة ”نحن سعداء بانضمام محمد متولي لشركة إن آي كابيتال القابضة بما لديه من خبرة محلية ودولية في مجال الطروحات والاستشارات المالية"، متمنيًا له التوفيق في قيادة الشركة في المرحلة القادمة.

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جدير بالذكر أن محمد متولي حاصل علي ماجستير إدارة أعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي نال فيها زمالة الاستحقاق، وحاصل علي العديد من الدورات التدريبية المتخصصة من جامعة إنسياد بفرنسا، ولندن بيزنس سكول في إنجلترا، وقد بدأ العمل في القطاع المالي في نيويورك كباحث لقطاع أسهم شركات العقارات ببنك سالمون برازرز.

كما شغل متولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار منذ عام 2012، وقبل عمله في مصر تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سراج للتمويل العقاري بأبو ظبي، والرئيس الإقليمي لقطاع الاستثمارات المصرفية بكل من بنك اتش اس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد في دبي، وميريل لينش في لندن، وسالمون برازرز في لندن ونيويورك، وله خبرة ممتدة في المؤسسات الدولية والمحلية في مجال الاستشارات المالية الخاصة بالاستحواذ والإندماج والتمويل عن طريق الأسهم والسندات والتمويل المصرفي.

وتهدف شركة إن آى كابيتال القابضة إلى الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية والاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتتمتع الشركة بوجود العديد من الكفاءات الفنية فى مجال الاستشارات المالية والاقتصادية التى تمكنها من أن تقوم بهذا الدور بفعالية وكفاءة، كما أن مجلس إدارة الشركة يضم عناصر ذات خبرة فى مجال الاستثمار وكذلك فى الحقل القانونى، كما يمكن أن تقدم الشركة خدماتها لأى كيان تابع للدولة حيث أنها مملوكة بالكامل تقريبا لبنك الاستثمار القومى بنسبة 99.9% من رأسمالها المصدر البالغ 80 مليون جنيه.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قامت فى فبراير الماضي بتكريم شركة إن أي كابيتال لفوزها بجائزة "الأسرع نمواً" في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2018 من مجلة انترناشونال فاينانس.