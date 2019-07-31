شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سعودى: المملكة تبقى إنتاجها النفطى فى يوليو دون 10 ملايين برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر نفطى سعودى لرويترز اليوم الأربعاء، إن إنتاج السعودية من النفط تراجع إلى 9.6 مليون برميل يوميا فى يوليو، وسيظل دون عشرة ملايين برميل يوميا فى الأشهر المقبلة.
وذكر المصدر أن إنتاج السعودية من الخام فى يوليو، يقل عن مستواه فى يونيو بنحو 200 مليون برميل يوميا.
وأضاف "نعتقد الآن بعد الحديث مع الزبائن والمستهلكين أن السوق تزداد شحا، فى الوقت الذى نرى فيه المخزونات التجارية الأمريكية تتراجع".
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