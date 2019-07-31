شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم مركز دبى المالى تدخل تعديلات على قواعد تسجيل وصايا المقيمين والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محاكم مركز دبى المالى العالمى عن إدخال تغييرات فى قواعد تسجيل الوصايا لتستوعب الآن أصول المقيمين والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الأصول الموجودة خارج حدود دولة الإمارات.

وقالت وسائل الإعلام الإماراتية أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2019، كما أكد مركز خدمة الوصايا التابع لمحاكم مركز دبى المالى العالمى إمكانية تعديل الوصايا المسجلة لديها مجاناً حتى موعد حددته بنهاية شهر أغسطس 2019، لتشمل الأصول والموجودات الواقعة ضمن حدود دولة الإمارات وخارجها.

وأكد القاضى زكى بن عزمى، رئيس المحاكم مركز دبى المالى العالمي، أنه مع وجود ما يقرب من ثمانية ملايين وافد مقيم فى الإمارات، أقرت حكومة دبى ومحاكم مركز دبى المالى العالمى بوجود حاجة إلى حل قانونى مبتكر لتوفير راحة البال للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين، فضلاً عن تعزيز جاذبية دبى والإمارات كوجهة للمواهب والاستثمارات الأجنبية. وقال: إدراكاً لهذا الطلب المتزايد قمنا بتعديل قواعدنا لتوسيع نطاق هذه الخدمة العامة لتشمل الآن الأصول من مختلف إمارات الدولة وخارجها.

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يُذكر أن محاكم مركز دبى المالى العالمى أنشأت مركز خدمة الوصايا لغير المسلمين فى عام 2015، وهى مبادرة مشتركة مع حكومة دبى لمنح غير المسلمين المقيمين والمستثمرين فى الإمارات خياراً ملائماً لنقل أصولهم و/أو تعيين أوصياء لأطفالهم وفقاً للتعليمات المذكورة فى وصاياهم.

وتعد محاكم مركز دبى المالى العالمى أول سلطة قضائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح لغير المسلمين إنشاء وصية تسمح بموجبها بتوزيع الأصول بحسب خياراتهم الشخصية.

ومنذ بدء هذه الخدمة فى عام 2015، سجلت محاكم مركز دبى المالى العالمى أكثر من 5000 وصية، مع أكثر من 85 محامياً يمثلون أكثر من 80 شركة محاماة مسجلة ومعتمدة لصياغة الوصايا، سواء من داخل الإمارات أو خارجها.