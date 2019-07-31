شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية من أكبر الممولين لمصلحة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة العاصمة الإدارية علي شهادة تقدير من وزارة المالية كواحدة من أكبر20 شركة ممولة لمصلحة الضرائب التي قامت بسداد الضريبة علي الإقرار الضريبي في عام 2018". Advertisements ومن جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن بهذه الشهادة التى حصلت عليها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تعد دليلا علي التزام الشركة بقوانين الضرائب المعمول بها في الدولة والتي تعمل علي زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة العاصمة الإدارية من أكبر الممولين لمصلحة الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.