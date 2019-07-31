ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاعى البنوك والعقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحاً 6.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2918.38 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 209.5 مليون سهم محققة ما قيمته 321.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3796 صفقة لـ34 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.12%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم اكتتاب القابضة بنسبة 5.26%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.27%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.85%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 2.84%.
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