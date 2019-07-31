شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركة الأولى للاستثمار العقارى 10 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالى على شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية قدره 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الإلتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية.

ووافقت اللجنة، على شطـب القيد النهائى لأسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة فى ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 295.1 مليون جنيه موزع على 29.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بعد أن قامت الشركة بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد أن تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم أمس الأول، والتى عرضت على الشركة خلال فترة فتح سوق الصفقات الخاصة.

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وبلغت الكمية المنفذة 231 ألف سهم بسعر 61.69 جنيه بقيمة إجمالية 14.3 مليون جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالى أسهم الشركة تبلغ 0.785%، وتمثل 37.98 % من نسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزى يبلغ 737 مساهم.

وسيتم تداول أسهم الشركة خارج المقصورة من خلال نظام القبول الآلى للأوامر وذلك لمدة 3 أشهر ويتم عرض موقف الشركة فى نهايتها على لجنة القيد.