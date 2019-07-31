شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا تنشئ أول غابة عمودية بالعاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر إيطاليا عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ستيفانو بويري، لإقامة أول غابة عمودية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وذلك داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه قال محمد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عقلنة الشركة ظهر اليوم، إن استثمارات المشروع تصل لنحو 3 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهتء من تنفيذ المشروع خلال موعد اقصاه 2023.

وأضاف محمد هانى العسال، أن هذه الاتفاقية تساهم في تطوير القطاع العقارى المصرى من خلال التعاونيات الدولية التى تهدف لادخال مفاهيم وطرق جديدة تعزز خطة الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية .

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وأوضح أن المشروع يبعد حوالي 5 دقايق من الحي الحكومي ومنطقة البنوك، بالإضافة إلى أنه يقع علي النهر الأخضر، لافتا إلي أن هذا المشروع صديق للبيئة ويتضمن فندق 5 نجوم.

فيما قال المصمم المعماري الإيطالي، ستيفانو بويري، استشاري المشروع، ان مشروع الغابة العمودية سيتكون من 3 مبان سكنية بارتفاع 30 مارا للمبني الواحد، وتمتزج فيها الطبيعة مع العمارة، حيث تحمل شرفات ونوافذ المباني الآلاف الأشجار والنباتات، لافتا إلي أن فكرة الغابات العمودية تهدف إلى الحد من التلوث وتخفيف ضغط الكثافة السكانية.