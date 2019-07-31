شكرا لقرائتكم إيران تحذف 4 أصفار من الريـال وتبدله بالتومان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران - أ ف ب | منذ 45 دقيقة في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 17:34

صادقت الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء على خطة لحذف 4 أصفار من عملتها، وإبدال الريـال بالتومان.



وقال الناطق باسم الحكومة علي ربيعي إن "الحكومة أقرّت مشروع قانون لحذف 4 أصفار من العملة، والتومان سيكون عملتنا الوطنية". واعتبر أن هذه الخطوة "ستجعل العملة الوطنية أكثر فاعلية"، كما ستكون "أكثر انسجاماً مع ممارسة شائعة. الريـال لا يُستخدم كثيراً. النقود المعدنية سيتم تداولها مجدداً".

ويحتاج قرار الحكومة مصادقة مجلس الشورى (البرلمان) كي يصبح نافذاً.

Advertisements

وقبل 3 سنوات كان الدولار الأميركي يساوي 37 ألف ريـال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت في شكل كبير العام الماضي، وبات الدولار يساوي 180 ألف ريـال.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وإعادة فرض عقوبات على إيران.

ويساوي الدولار الآن 120 ألف ريـال في التعاملات الفردية، علماً أن سعر الصرف الرسمي هو 42 ألفاً للدولار.

ورجّح صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 في المئة هذا العام.