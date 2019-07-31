شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الدرجة الأولى بمطار دبى ضمن قائمة أفضل 5 صالات فاخرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صالة الدرجة الأولى بمطار دبي "كونكورس أ"، دخلت في قائمة أفضل 5 صالات فاخرة من الدرجة الأولى فى العالم.

ونقلت جريدة البيان الماراتية عن مجلة "أي تيربو نيوز" المتخصصة في أخبار السفر والسياحة العالمية، أنه يمكن لأكبر صالة من الدرجة الأولى على هذا الكوكب استيعاب ما يقرب من 600 شخص، يحق لهم جميعاً الاستماع بـ"السبا" المجاني والتوصيل المباشر إلى بوابات الصعود على متن طائراتهم.

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كما تتوافر أسرة مريحة مزودة بوسائد وبطانيات، ويتوافر أيضاً مطعم فاخر ومركز أعمال، فضلاً عن منطقة تسوق حرة مخصصة وناد للأطفال ومناطق تمتاز بأجوائها الهادئة، ودشات للاستحمام ومنطقة تدخين سيجار خاصة.

أما الصالات الأخرى، فكانت مقصورة الدرجة الأولى في مطار زيوريخ "المبنى أي"، وصالة كونكور الخاصة بالخطوط البريطانية بمطار هيثرو، المبنى 5، وصالة بير كاثي باسفيك بمطار هونج كونج، وصالة إيرفرانس لا بروميير، بمطار شار ديجول.