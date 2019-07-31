تجار: شركة الصوامع الأردنية تشترى 25 ألف طن من القمح فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء، إن الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المملوكة للدولة يُعتقد أنها اشترت نحو 25 ألف طن من القمح فى مناقصة عالمية طلبت نفس الكمية وأغلقت أمس الثلاثاء. ومن المعتقد أن السعر يقارب 234 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. Advertisements وطلبت المناقصة شحن القمح فى النصف الأول من سبتمبر. وتطرح الشركة مناقصات منفصلة عن وزارة التجارة الأردنية، التى اشترت أيضا 60 ألف طن من القمح فى مناقصة أمس الثلاثاء.

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