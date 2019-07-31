شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للتكرير تورد فحم لشركتى أسمنت بنحو 500 ألف طن سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتا أسمنت وهما السويس للأسمنت، العربية للأسمنت، عن تعاقدهما مع الشركة المصرية للتكرير لتوريد فحم بكميات تصل إلى 200 ألف طن سنوياً للأولى، و300 ألف سنوياً للثانية، على أن يبدأ التوريد بداية الشهر الجارى.

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وقالت الشركتين، فى بيانات منفصلة للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الفحم البترولى أو فحم الكوك هو عبارة عن بقايا صلبة غير متطايرة يتم الحصول عليها كمنتج نهائى فى تقطير البترول الخام، وأن نسبة نقاؤه تزيد من الطلب عليه لاستخدامه فى العمليات المعدنية وأقطاب الكربون.