شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة: العراق والكويت يختاران إي.آر.سي لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم الأربعاء، إن العراق اتفق مع الكويت على تعيين شركة استشارات الطاقة البريطانية إي.آر.سي اكويبويز لإعداد دراسة بخصوص تطوير حقول النفط الحدودية المشتركة.

وذكر بيان الوزارة أن من المتوقع إبرام عقد مع الشركة "خلال الأيام القادمة".